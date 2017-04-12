Авиакомпания AZAL, к которой было приковано внимание СМИ в 2015 году из-за возмутительно высоких цен, потихоньку приходит «в себя». И вот уже вновь звучат жалобы пассажиров на плохое обслуживание на борту. Хотя, по сути, как рассказал один из пассажиров, летевший в Лондон, ничего особенно и не случилось. Не было горячих полотенец для чистки рук перед едой, напитки раздавали в стаканах и их не хватало на тележке. Много чего не было. И при этом самолет был загружен слабо, хотя может поэтому экипаж расслабился?

Но вот свежая новость: путешественники назвали лучшие авиакомпании мира. На первом месте оказалась арабская Emirates (по версии туристического сервиса TripAdvisor). Emirates также была названа авиакомпанией с лучшим экономклассом и лучшим первым классом.

На втором месте рейтинга находится национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines. Бразильский лоукостер Azul замыкает тройку. Четвертое место занимает американский перевозчик JetBlue Airways. На пятой позиции — Air New Zealand (Новая Зеландия). Далее следуют южнокорейская Korean Air, японская Japan Airlines, Thai Smile (Таиланд), Alaska Airlines из США и индонезийская Garuda Indonesia.

Как едко заметил один из читателей haqqin.az, AZAL нет среди лучших, а деньги берут такие, как будто они в этом списке.

Как недавно сообщал наш сайт, если верить Госкомстату, то дела у AZAL идут неплохо, растет число полетов, а вместе с этим и доходы авиакомпании. Однако AZAL продолжает оставаться одной из самых проблемных государственных компаний, чьи долги растут в геометрической прогрессии.

Еще в прошлом году министр финансов Самир Шарифов, выступая в парламенте, заявил, что долги авиакомпании превысили 650 миллионов манатов. Если учесть, что значительная часть этого долга взята в долларах, то с учетом девальвации он и вовсе вырос до неприлично больших размеров.

Правительство предпринимает большие усилия, чтобы крупнейший авиаперевозчик страны просто не обанкротился. На бюджетные деньги был построен аэропорт, закуплены самолеты, представлены субсидии для региональных полетов, но из-за плохого управления компания так и не смогла стать самодостаточной.

А ведь AZAL предоставлены фактически монопольные права на организацию авиаперелетов.

Ценовая политика AZAL является предметом отдельного разговора. Ее критиковали все, начиная от простых пассажиров, журналистов, депутатов и заканчивая самим президентом. Лишь после критики со стороны президента авиакомпания обещала пересмотреть свою ценовую политику, но особых изменений не последовало. Небольшое снижение цен обернулось катастрофическим падением уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров, что и подтверждают читатели сайта.

Почему мало причин любить AZAL

За последние годы AZAL действительно внешне сильно изменился. Появились современные авиалайнеры, построен современный аэропорт, доработана система онлайн-бронирования. Но есть еще много ложек дегтя в бочке меда под названием AZAL.

Неэффективный менеджмент, несмотря на наличие просто превосходных преференций от государства, все эти годы устойчиво тянет одну из потенциально дорогих авиакомпаний регионов Южного Кавказа и Центральной Азии к финансовой пропасти. Обладая рядом преимуществ и таким кредитором как правительство Азербайджана, AZAL вместо того, чтобы развиваться и превзойти своих конкурентов на свободном рынке, ничего не может придумать лучше, кроме использования административного ресурса.

Рядовой пассажир конечно же далек от темы стратегий и управленческих промахов. Пассажиру нужны удобство и хорошая цена. Но получается так, что AZAL, который некоторое время назад объявил об изменениях и стремлении снизить цены на авиабилеты, по сути все время пытается вернуться «за черту собственных целей».

AZAL Miles: надежда умирает последней

Одной из немногочисленных приятных опций у AZAL была их система набора поощрительных баллов, которыми потом можно было воспользоваться для покупки авиабилетов. Но после нововведений через эту систему очень трудно стало набирать баллы, чтобы получить право на бесплатный билет. К примеру, если вы регулярно летите в Лондон эконом-классом, то вам нужно совершить 14 рейсов (!), чтобы получить право на бесплатный билет.

При этом вам в любом случае придется заплатить за аэропортовские сборы в размере 30-40% от стоимости билета. Тема аэропортовских сборов вообще стоит отдельного разговора, так как управление авиакомпанией и аэропортами создает возможности для «гибкого подхода к ценообразованию».

К примеру, при стоимости авиабилета в Тбилиси в 289 манатов туда-обратно, аэропортовские сборы составляют 138 манатов.

Вообще, стоимость самого полета в Тбилиси также вызывает много вопросов. За 1 час 10 минут полета приходится выложить почти такую же сумму, как за 2 часа 50 минут полета в Москву (331 AZN). Разница составляет всего 42 AZN. Возможно, на непомерно высокую стоимость авиабилетов в Тбилиси влияет стремление осадить тех пассажиров из Азербайджана, для которых Тбилиси - промежуточный аэропорт для полетов в другие страны.

Таким образом AZAL пытается сделать невыгодным полеты через столицу Грузии. Иного объяснения высокой стоимости тбилисского рейса просто нет.

Вернем к милям. Даже тех, кто все-таки набрал мили (баллы) и решил приобрести авиабилет онлайн на официальной странице AZAL, ждет разочарование. Компания до сих пор не смогла наладить систему приобретения билетов за баллы и для этого необходимо счастливому пассажиру придти в авиакассы SilkWay. А если этим счастливчиком стал человек, проживающий за пределами страны?

AZAL сегодня не входит ни в один из стратегических альянсов авиаперевозчиков, от чего страдают пассажиры. Ведь если бы авиакомпания входила бы в такие альянсы, то пассажиры могли бы получить доступ к глобальной бонусной программе, пользоваться бизнес-залами в зарубежных аэропортах, более удобно формировать план путешествий.

Как рассказал один из владельцев привилегированной карты лояльности зарубежной авиакомпании, во время многочисленных перелетов в города, куда эта авиакомпания, собственно, даже не летает, он может свободно пользоваться бизнес-залами, так как сюда прилетают самолеты альянса.

Монополия на трансфер в аэропорт

Кто-то может сказать, что никакой монополии на трансферы в аэропорт не существует. Ведь каждый из нас может воспользоваться такси или помощью друзей для приезда в аэропорт. Да, все так. Но почему даже за 10-минутный въезд на территорию аэропорта нужно платить один манат?

Где еще на территории Азербайджана существует такая система обязательной платы только за въезд на территорию (Ичери шехер и подобные места не в счет, оттуда не ходят поезда и не летают самолеты, билеты на которые вы купили)? Во всем мире в системе аэропортов существует практика въезда, чтобы доставить пассажира. Для этого обычно нужно не более 10-15 минут. И за это НЕ НУЖНО платить. Платная услуга начинается после указанного периода. Но у AZAL не так. Каждый, кто въехал на территорию аэропорта, должен платить дань.

По сути, территория аэропорта настолько велика, что даже при желании ни один из пассажиров не сможет сойти перед «дань-шлагбаумом» с транспорта и дальше пешком добраться в здание аэропорта. Вот и пользуется руководство AZAL своим монопольным правом и получает гарантированный один манат с каждого въезжающего автомобиля (а сколько их въезжает в день, месяц, год?).

Зачем питание опять включено в цену «дисконтного» авиабилета?

О неоправданно дорогих ценах на авиабилеты haqqin.az писал много раз. После, конечно же, AZAL заявил об изменениях в политике и о вводе гибкой тарификации на «короткие» рейсы. Каждый пассажир мог купить дополнительно опцию питания и багажа.

Но после определенного периода, наверняка подсчитав, сколько AZAL теряет от того, что не может продать питание пассажирам (да и кому нужно питание на рейсах протяженностью в 2-3 часа), было принято решение включить питание в стоимость билета, другими словами, заставить пассажиров в обязательном порядке платить за еду, которая им не нужна.

Вопросов очень много. И возможно, что потребуется очередная волна возмущения общественности, чтобы в AZAL наконец-таки что-то реально изменилось.