Трамп: «Я опасаюсь укрепления доллара»

Власти США опасаются укрепления доллара, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я думаю, что наш доллар становится слишком сильным, и частично в этом есть моя вина, потому что люди уверены во мне", — заявил Трамп. При этом президент добавил, что в конечном счете сильный доллар может принести вред. Трамп также отметил, что при сильном долларе очень сложно конкурировать с другими странами, передает РИА Новости.

Кроме того, президент США допускает переизбрание председателя Федрезерва Джанет Йеллен в следующем году на новый срок. Ранее, в рамках предвыборной кампании Трамп заявлял о своем нежелании назначать Йеллен на следующий срок.

"Мне нравится политика низких процентных ставок, я должен быть честным с вами", — сказал Трамп, когда его спросили о главе ФРС.