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Освобождение Мосула затянулось

 

Причиной задержки штурма армией Ирака западных районов Мосула, контролируемых боевиками ИГ, стало открытие коридоров безопасности для выхода мирных граждан, сообщил РИА Новости офицер федеральной полиции Ирака Имад Халаф.

"Причина нашей задержки по штурму квартала Старого города в Мосуле, во-первых, и в основном связана с предоставлением коридоров безопасности для выхода семей. В этих районах остается еще много мирных жителей и при начале атаки много старых домов просто начнут сыпаться как карточные домики. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей вышло", — заявил подполковник Халаф, помощник командира 4-го полка 18-й бригады 5-й дивизии федеральной полиции Ирака.

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