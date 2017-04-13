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Президент превознес русский на сабантуйчике НАТО haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

“Прежде всего, он пригодится при защите интересов страны”. Как? Президент Грузии Георгий Маргвелашвили следующим образом разъяснил функции великого и могучего в пределах руководимой им страны. Прежде всего, русский нужен, чтобы нести правдивую информацию о грузинской политике и жизни тем, кто плохо об этом осведомлен. Кроме того, с помощью русского президент рекомендовал эффективно противостоять российской и иной пропаганде, которая преднамеренно преувеличивает проблемы, существующие сейчас в Грузии.

Главное, считает президент, русский язык необходим, чтобы распространить правду о Грузии. Президент напоследок рекомендовал гражданам Осетии и Абхазии общаться между собой исключительно на русском. Другое дело, воспользуются ли граждане сепаратистских образований советами президента, поскольку они давно вышли из-под контроля Тбилиси.

Особую злободневность президентским рекомендациям придало то, что он выступал перед участниками двухдневного форума народной дипломатии “НАТО-Грузия”, в работе которого принял участие помощник генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем. С учетом этого обстоятельства грузинский президент уделил внимание и взаимоотношениям с НАТО.

«Участие в евроатлантической семье является неотъемлемой частью нашего видения будущего Грузии. Это суверенное решение грузинского государства и народа», - отметил он. В связи с этим политическим видением президент назвал русский язык «информационным оружием, который еще не раз нам пригодится». При каких обстоятельствах президент Г.Маргвелашвили не стал уточнять.

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