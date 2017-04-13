Нужно ли Азербайджану Министерство культуры и туризма? Вопрос, бесспорно, дискуссионный. Нет, если рассматривать существование данного ведомства в контексте одного из методов трудоустройства определенного количества наших граждан, то тут все очевидно - пусть себе работают. Но ведь вопросы социальной защиты населения и борьбы с безработицей входят в компетенцию иных отечественных ведомств. А в чем же функции Минкультуризма? Вопрос, конечно, интересный. Особенно, если рассматривать его не с формальной, а с практической точки зрения.

Итак, начну с туризма. Мы уже были свидетелями признания руководства Минкультуризма своей неспособности добиться снижения цен на авиабилеты от госконцерна АЗАЛ. Этот вопрос был решен положительно исключительно после актуализации проблемы со стороны СМИ и вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тоже самое можно сказать и про доступ в нашу страну бюджетных авиалиний, вроде Визэйр.

Далее. Минкультуризма не способно добиться отмены виз с теми или иными туристически перспективными для нас, государствами. В частности, очень важно было бы добиться отмены визового режима с ОАЭ, другими арабскими странами, для привлечения большего потока туристов. Грузия давно уже отменила визы с ОАЭ, а Армения сделала это в нынешнем году. У нас же визы остаются не только с ОАЭ, но и с Турцией, и Ираном. Хотя, казалось бы именно министерство, отвечающее за развитие туризма, должно быть главным лоббистом отмены этих виз. Нет такого.

При этом, благодаря «ASAN Viza» и другим услугам туристы будут беспрепятственно приезжать в Азербайджан. Процедура получения виз упрощена, но снова возникает вопрос - а для чего тогда нужно Минкультуризма? Оно же никак не облегчает получение интуристами виз. Оно вообще тут не при чем. И не только тут.

Минкультуризма не строит отели, гостиницы, пансионаты, дома отдыха, хостелы. Этим занимаются частные предприниматели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил все лицензии на отельный бизнес, в том числе, и на хостелы. То есть, и к гостиничному, отельному бизнесу Минкультуризма не имеет по факту никакого отношения. Во что это выливается, все мы увидели на примере того, как произошло закрытие хостела Freedom в самом центре Баку.

Минкультуризма оказалось не способно добиться возобновления его работы, хотя у владельцев хостела были в порядке документы, а противостояли им пожилой скандалист и блюстители менталитета в форме участкового.

Ни доблестные полицейские, ни отдельно взятый противник функционирования хостела не являются лицами, ответственными за развитие туризма. А Минкультиризма, как ясно из его названия, вроде бы должно беспокоиться об этом. Возможно, руководители данного ведомства в душе жутко переживают за владельцев закрытого хостела, да только вот реально ничем им помочь не могут. Тогда, зачем вообще нужно это министерство? Зачем оно нужно, если Исламские игры солидарности, этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана, на которые приедет посмотреть масса иностранных туристов, проводит совсем другое министерство?

Зачем нужно Минкультуризма, которое оказалось не способно предотвратить снос памятника Микаилу Мушфигу, восстановление которого стало возможным после шума, который подняли СМИ и взятия этого вопроса под личный контроль президента Азербайджана Ильхама Алиева? Зачем нужно Минкультуризма, которое не способно приостановить процесс сноса в Баку памятников архитектуры, домов, ранее внесенных в списки охраняемых государством?

Вот и сейчас сносится здание мечети на улице Сары Ашурбейли. Уже после того, как прошли акции протеста жителей бывшей «Советской», Минкультуризма выступило с заявлением о том, что это здание «было признано специалистами аварийным, и потому оно исключено из реестра находящихся под охраной государства историко-архитектурных памятников». Складывается ощущение, что данное ведомство просто пытается задним числом признать здание мечети аварийным, дабы спихнуть с себя ответственность за неспособность воспрепятствовать его сносу. Могу ошибаться в данном конкретном случае, но в целом Минкультуризма всегда лишь оправдывается, причем чаще всего неумело, за неспособность защитить и сохранить здания, представляющие историческую важность.

Что остается? Раздача высоких званий деятелям культуры и искусства? Но, помнится, были времена, когда министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сам ратовал за отмену званий заслуженного и народного артистов, считая сие пережитком советского времени. В итоге, и тут Министерство изменило свою позицию, и теперь уже в стране столь много «народных» и «заслуженных» артистов, что возникает, как мне кажется, проблема с тем, кого еще увековечить этим званием.

А может, Минкультуритзма нужно для подсчета количества прибывающих в страну интуристов? Но ведь все это может подсчитать и Государственная пограничная служба Азербайджана или Госкомстат. Что же остается? Ах, да. Ремонт объектов культуры под патронажем Минкультурализма. Занятие, что и говорить, прибыльное. Только вот заниматься этим можно и без содержания целого министерства, которое в реальности имеет крайне мало полномочий и влияния, как на сектор туризма, так и на ситуацию в области культуры…

Что остается? Раздача высоких званий деятелям культуры и искусства? Но, помнится, были времена, когда министр культуры и туризма Абульфаз Гараев сам ратовал за отмену званий заслуженного и народного артистов, считая сие пережитком советского времени. В итоге, и тут Министерство изменило свою позицию, и теперь уже в стране столь много «народных» и «заслуженных» артистов, что возникает, как мне кажется, проблема с тем, кого еще увековечить этим званием.

А может, Минкультуритзма нужно для подсчета количества прибывающих в страну интуристов? Но ведь все это может подсчитать и Государственная пограничная служба Азербайджана или Госкомстат. Что же остается? Ах, да. Ремонт объектов культуры под патронажем Минкультурализма. Занятие, что и говорить, прибыльное. Только вот заниматься этим можно и без содержания целого министерства, которое в реальности имеет крайне мало полномочий и влияния, как на сектор туризма, так и на ситуацию в области культуры…