У Азербайджана есть отличные возможности привлечь в страну в несколько раз больше арабских туристов. Об этом заявил haqqin.az директор Национального туристического офиса Марокко в России и СНГ Самир Сусси Риах.

По его словам, Азербайджан смог задействовать только небольшую часть огромного туристического потенциала арабского мира. «Об азербайджанских туристических возможностях, достопримечательностях мало что известно в странах арабского Магриба: Марокко, Алжире и Тунисе и других государствах северной Африки. Вашу страну посещают преимущественно арабы из стран Персидского залива», – отметил Риах.

По мнению С.С.Риаха, Баку современный, очень красивый, динамично развивающийся город, с доброжелательным населением. «Население стран Магриба любит путешествовать и для них азербайджанская культура, традиции могут быть очень привлекательными и интересными. Для привлечения туристов из Магриба, прежде всего следует наладить регулярное авиасообщение с Марокко. Это на 90% решит вопросы посещения марокканскими туристами Азербайджана», - считает он.