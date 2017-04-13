Китай поддержал США, а не Россию

Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, предложенной Вашингтоном, Лондоном и Парижем, является "огромной победой" президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии.

"Получение поддержки Пекина — это огромная дипломатическая победа этого президента и страны", — сказал он в эфире Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома также напомнил, что Трамп провел плодотворную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином недавно в штате Флорида. По его словам, это позволило "восстановить отношения" между двумя странами.

Касаясь решения России заблокировать данную резолюцию, Спайсер выразил уверенность в том, что "Россия изолирована в том, что касается Сирии". По его словам, "Сирия окружена очень небольшой группой поддерживающих ее стран, большинство из которых — за исключением России — являются государствами-неудачниками".