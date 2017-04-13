«Все это клевета, и я не согласен ни с одним из обвинений, выдвинутых против меня. Ни одно наше ходатайство не было принято. Отклонили даже ходатайство, связанное с домашним арестом. И это несмотря на то, что есть соответствующее распоряжение президента. От того, что я проведу 10-15 дней дома, ничего бы не изменилось». Как передает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на суде заявил экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

Али Инсанов назвал все обвинения, выдвинутые против него абсурдными.

«Я столько всего сделал для государства. И что, в 70 лет стал наркоманом? Я не жалею о том, что в свое время защищал Гейдара Алиева. Вы от меня ничего плохого в его адрес не услышите. Я был депутатом и работал министром», - сказал Али Инсанов.

Экс-министр отметил, что комната, в которой были обнаружены психотропные вещества, не принадлежала ему и в ней хранились вещи всех заключенных.

«В тот день я был рядом со своим адвокатом. Когда он ушел, меня отвели в кабинет к начальнику. Как такое может быть, чтобы нашли психотропные вещества и никого не наказали за это? Потерпевший Анар Мамедов является сыном моего покойного друга Гюльмамеда Мамедова. Гюльмамед занимал должность замначальника Пенитенциарной службы. У него случилось кровоизлияние в мозг, и я когда-то спас ему жизнь. Он до конца своей жизни считал меня своим другом. Когда я узнал о его смерти, то сильно расстроился. Я очень сожалею, что в этой грязной игре участвует его сын. Но я не осуждаю его», - сказал он.

Экс-министр также назвал абсурдным обвинение в избиении Анара Мамедова.

«Как я могу ударить человека, который в разы сильнее меня? Я что Брюс Ли, Мухаммед Али или Джеки Чан? Я знаю, что проиграю этот суд. Но и вы знайте, что Али Инсанова не сломить», - сказал экс-министр.

На процессе выступил и потерпевший сотрудник Пенитенциарной службы Анар Мамедов. Он заявил, что Али Инсанов нанес ему удар, после которого он на протяжении месяца лечился в больнице.

«В тот день мы проводили плановую проверку. Зайдя в маленькую комнату, мы увидели в ней три пакета. Заключенный Анар Тахмазов сообщил, что два из них принадлежат Али Инсанову. При осмотре одного из пакетов мы обнаружили лекарства, которые были там спрятаны. Заключенный Анар также сказал, что часть лекарств Али Инсанов хранит в своем холодильнике. Мы составляли протокол, когда Али Инсанов неожиданно толкнул меня. Я ударился головой об дверь, с меня были сорваны погоны. На шум пришел и начальник. Вызвали карету «Скорой помощи», которая доставила меня в больницу. Около 35 дней я лечился в стационарном режиме», - сказал он.

На заседании в качестве свидетелей выступили заключенные Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, свидетель и бывший заключенный Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмаилов. Они также подтвердили свои показания, содержащиеся в обвинительном акте.

Процесс будет продолжен 19 апреля.