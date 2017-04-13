Позиции Азербайджана под обстрелом

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает в четверг Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кёхнягышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Шихлар Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.