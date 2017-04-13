В Дагестане уничтожен главарь бандподполья

Среди нейтрализованных в Дагестане бандитов опознан главарь банды. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Среди бандитов, нейтрализованных на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе в Кумторкалинском районе Дагестана, предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов», — сообщили в ведомстве.

По его данным, на счету боевика много преступлений террористического характера, в том числе убийство двух жителей села Талги, покушение на правоохранителей в селении Карамахи, вымогательство у бизнесменов больших сумм денег в целях финансирования террористической деятельности.

В НАК добавили, что сейчас выясняется причастность ликвидированных бандитов к другим преступлениям.