Зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в среду призвал своих коллег в СБ ООН прекратить оскорблять Россию в ходе своих выступлений. При этом, по мнению некоторых экспертов, Сафронков вышел за рамки дипломатической этики, обратившись к своему коллеге на «ты».

"Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН.

Сафронков ответил на слова своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето. Во время выступления Сафронков заметил, что Райкрофт смотрит в сторону, и потребовал смотреть ему в глаза.

Ранее Россия воспользовалась правом вето против резолюции о предполагаемой химической атаке сирийского правительства на город Идлиб, после которой США нанесли ракетный удар по сирийской базе в Хомсе.