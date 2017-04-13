В протестах против Мадуро погибли пять человек

В Венесуэле в результате протестов против президента Николаса Мадуро, по последним данным, погибли пять человек. Об этом сообщает издание Estrategia & Negocios.

По словам местного прокурора, вечером во вторник, 11 апреля, во время демонстраций в районах города Баркисимето погибли 13-летний подросток и 36-летний мужчина. Он не уточнил обстоятельств их смерти.

Также сообщается, что 6 и 11 апреля на окраине Каракаса и Валенсии были застрелены два юноши.

Как заявил оппозиционный депутат Хуан Реквесенс, пятой жертвой стала женщина – причиной ее смерти стало удушье от слезоточивого газа.