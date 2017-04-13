Северная Корея готовится к ядерному испытанию

Северная Корея может провести еще одно ядерное испытание. Это подтверждают новые спутниковые снимки, пишет газета The New York Times.

По данным СМИ, при изучении спутниковых изображений эксперты наблюдали активную деятельность на горе Мантапсан, где, как предполагается, Северная Корея проводит свои ядерные испытания. Исследователи пришли к выводу, что новое испытание КНДР может стать шестым и, «возможно, самым мощным» за десятилетие.

Предположительно, ядерное тестирование проведут в день рождения основателя страны Ким Ир Сена — 15 апреля, поскольку КНДР часто знаменует праздничные даты с демонстрацией военной силы, подчеркивает газета.

Ранее в КНДР призвали журналистов приготовиться к «большому» событию.