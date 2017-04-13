Минэкономики обещает не допускать роста цен

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономики Азербайджана усилила контроль над ценами на товары на потребительском рынке, отмечается в сообщении министерства.

"С целью предотвращения манипуляций с ценами на товары, их искусственного роста за счет создания дефицита на потребительском рынке, Госслужба интенсифицировала проведение мониторингов, а также усилила контроль на потребительском рынке", - отмечается в сообщении.

Результаты проводимых мониторингов будут анализироваться, и определяться причины изменения цен на товары.

"С целью не допустить искусственного роста цен ведутся совместные консультации с госорганами, экспортерами, производителями и продавцами товаров", - подчеркивает Минэкономики.