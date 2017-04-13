Подписаться на уведомления
 

На Абшероне два автомобиля насмерть задавили пешехода

 

В Абшеронском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

Как сообщает Report, на отрезке трассы Баку - Сумгаит, пролегающем на территории поселка Джейранбатан, автомобиль Mercedes A Class с госномером 50-CV-299 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 40-45 лет.

Силой удара пострадавший упал под колеса ехавшего сзади автомобиля Mercedes Vito с госномером 90-TF-811. В результате пешеход погиб на месте происшествия. Состояние тела не позволяет установить личность потерпевшего.

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции увезли на штрафную стоянку автомобили, участвовавшие в ДТП. Водители задержаны. 

211 просмотров


Старости
Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев
Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев они о нас
Наша погода
Сегодня 14° / 10°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 18° / 9°
16 Апр 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8058 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Пожар в штаб-квартире Марин Ле Пен
Виталий Кличко у президента Ильхама Алиева фото
Азербайджан и Россия обсуждают демаркацию границ
На Абшероне два автомобиля насмерть задавили пешехода
Минэкономики обещает не допускать роста цен
Северная Корея готовится к ядерному испытанию
В протестах против Мадуро погибли пять человек
Представитель России жестко осадил британского коллегу Скандал в ООН; видео
В Дагестане уничтожен главарь бандподполья
Позиции Азербайджана под обстрелом
Али Инсанов: «Я что, Брюс Ли или Джеки Чан?» haqqin.az из зала суда
Китай поддержал США, а не Россию
В Азербайджане забыли про других арабов реакция марокканского турбюро
Лукашенко добился от Путина всего, чего хотел наша аналитика
Президент превознес русский на сабантуйчике НАТО haqqin.az из Грузии
Армянскую армию возглавят партийные функционеры
Трамп взял обратно свои слова об устарелости НАТО
Освобождение Мосула затянулось
Трамп: «Я опасаюсь укрепления доллара»
Алишер Усманов судится с Навальным
AZAL нет в списке лучших наша критика
Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев они о нас
Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии
Медработникам повысили зарплату эксклюзив
Азербайджанцы избавляются от вкладов в долларах
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться