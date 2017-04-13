Азербайджан и Россия обсуждают демаркацию границ

В Баку в четверг проходит четвертое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией.
Заседание проходит под руководством сопредседателей совместной комиссии по демаркации границ - замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и официального представителя МИД РФ Вадима Постнова, сообщили Trend в МИД Азербайджана.
В заседании принимают участие члены госкомиссии с обеих сторон, а также представители государственных структур, эксперты и главы приграничных районов.
Обсуждаются вопросы по демаркации границ.
Заседание продолжит свою работу до 17 апреля.