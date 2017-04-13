Пожар в штаб-квартире Марин Ле Пен

Пожар произошел в здании штаб-квартиры кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Париже ночью в четверг. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

Источник возгорания находился на первом этаже дома, в котором размещается штаб-квартира Ле Пен, по улице Фобур Сан-Оноре. На место сразу же выехали пожарные, которым удалось предотвратить распространение огня.

По словам источника агентства в полиции, предположительная причина возгорания - поджег, совершенный с преступным умыслом.

По данным AFP, ответственность за поджег взяла на себя группировка "Борьба с ксенофобией".