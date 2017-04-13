Генсек НАТО: Россия стала агрессивнее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия стала более агрессивной. «Мы не видим прямой угрозы членам нашего Альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию», — сказал он в интервью телекомпании CNN.

На вопрос, можно ли нынешние отношения между Москвой и Западом назвать «холодной войной», Столтенберг ответил, что «это не «холодная война». Однако он признал наличие «повышенной напряженности» в отношениях. В связи с этим глава Альянса заявил о необходимости «более сильной и заслуживающей доверия стратегии сдерживания».

В то же время Столтенберг подчеркнул, что «Россия является для НАТО крупнейшим соседом».

«Поэтому мы должны искать способы для создания отношений с ней», — сказал он, передает РИА Новости.