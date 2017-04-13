Это была встреча мастера власти с мастером слова. Преодолев сотни километров, один из выдающихся представителей современной журналистики Владимир Соловьев, перед которым не смогли устоять даже лидеры самодостаточных государств, несомненная звезда российского телеэфира – нового феноменального социального явления путинской эпохи, спешил на встречу с президентом Азербайджана. И был поражен и сражен харизмой личности, привнесшей новые веяния в политику современного постсоветского региона.

Почти кредо: право врага на ошибку

Соловьев обескуражен и озадачен: «Встреча состоялась в 10:00, и он уже был на работе». Да, Соловьев поражен, ибо перед ним оказался действительно сильный восточный правитель, но, как признался позже сам журналист, «откровенный, благожелательный и он выглядел намного моложе своих лет».

Человечность и достоинство – тонкие отличительные черты политического портрета президента Ильхама Алиева. Его кредо – политика с человеческим лицом. Ильхам Алиев – один из немногих политиков современности, наделенных даром превращать врага в друга. И это не проявление прагматической парадигмы или искусственного утилитаризма. У Ильхама Алиева обостренное чувство справедливости. Он позволил выйти из застенков Гобустанской тюрьмы лютым врагам своего отца – патриарха азербайджанской политики, дал возможность вернуться в страну политэмигрантам, посвятившим свою жизнь борьбе с нынешней властью.

Ильхам Алиев готов предоставить врагу право на ошибку. Но не другу! Брут для него никогда не станет Братом. И не потому, что у королей не бывает братьев. А потому, что он, как и любой умный и мудрый правитель, никогда не прощает предательства. Враг или противник не предают, предают только друзья. Предают только близкие - утверждали еще со времен Древнего Рима.

У Ильхама Алиева есть и некий природный дар очаровывать собеседников, завоевывать их сердца, покорять их глубиной ума, широтой мышления и высотой интеллекта. В жизни мне встречались многие политические противники Ильхама Алиева, которые покидали его кабинет убежденными сторонниками. Он умеет слушать и выслушивать. Слушает часами, не перебивая собеседника. Не подавляя его своей могущественной, абсолютной и безраздельной властью, сильной и непоколебимой волей.

Согласитесь, но ведь подобную оценку личности Алиева порой не встретишь даже в устах соратников!

Размышляя над метаморфозой Соловьева, невольно вспоминаю свою беседу с лидером карабахских сепаратистов Аркадием Гукасяном в 2005 году.

«После прихода к власти Ильхама Алиева я как-то спросил Роберта Кочаряна: «Ну как он? Что же ты думаешь о нем?» Р.Кочарян мне ответил: «Словно передо мной сидел его отец. Я совсем не почувствовал разницы. Это величина. Он очень умный человек».

Обратите внимание, как оценил масштаб личности президента Ильхама Алиева телеведущий Соловьев, подвергавший порой даже уничижительной критике официальный Баку: «Я увидел, что Ильхам Алиев блестяще образованный, умный, бесспорно политик, причем другой тип политика – настоящий государственный деятель. У нас диаметрально противоположные позиции, но надо отдать ему должное».

Почти такую же фразу я услышал от спецпредставителя Евросоюза Питера Семнеби, посетившего меня в бакинских застенках.

А сколько критиков Ильхама Алиева публично отрекались от своих «публичных и уничижающих трактатов», осознав масштаб личности президента!

Что человек ищет и что человек находит

А ведь Соловьев, несмотря на все свои таланты, ангажирован и связан крепкими узами с ереванским истеблишментом. И даже он, поражающий миллионы зрителей своим увлекающим телеартистизмом, был поражен высокой политической культурой президента, очень тактично обошедшего болезненную и уже во многом жесткую конфронтацию с лидерами Армении. А теперь вспомните диалог президента Армении Сержа Саргсяна с известным британским журналистом Томасом де Ваалом и его агрессивные оценки официального Баку.

Природное благородство, скромная аристократичность, тонкое восприятие, острая политическая интуиция, высочайший интеллект и миропознание, мироощущение и эрудиция, присущие Ильхаму Алиеву, восхитили и переманили самого мастера слова. 55-летний Соловьев – не просто журналист, это незаурядная личность, преодолевшая большую жизненную школу. Он преподавал в американском университете, защищал диссертацию в Институте мировой экономики АН СССР, успешно занимался бизнесом (понимай: шел по лезвию бритвы!) в ельцинской России, покорял радиоэфир, завоевал телеэфир, писал книги. Он один из лидеров Российского Еврейского конгресса…

И этот неординарный по характеру и недюжинный по способностям знаменитый журналист, - ведь Соловьев манипулирует умонастроениями десятков миллионов в самой просвещенной державе, - в предвкушении встречи с лидером одного из ведущих государств региона все же жаждал достучаться до истины. Значит что-то внутри коробило мастера слова. Помните изречение автора «флорентийского государя»: Кому неведомо всегдашнее несоответствие между тем, что человек ищет и что человек находит?

Искренность и истина – всепобеждающее оружие президента Ильхама Алиева. Порой Алиев принимает политические решения, либо совершает какие-то шаги, которые сложно объяснить даже самым посвященным в тайны его власти аналитикам. Это политический прагматизм. Но проходит время, возможно, годы, а может, и десятилетие, и наступает осознание того, что президент не просто играл с судьбой. Он никогда не полагается на милость судьбы – а сколько раз президент бросал вызов сильным мира сего. И не проигрывал. Суеверные объясняли это провидением – дескать, сын Гейдара Алиева родился в белой рубашке. А роялисты-реалисты - верой в незаурядный ум своего государя.

Но как же случилось так, что ревностный критик Азербайджана Владимир Соловьев вдруг взял да приехал в страну, которую давно избрал мишенью бескомпромиссного осуждения? Этот вопрос не дает покоя всему озадаченному и удивленному сообществу. Будоражит соцсети, фейсбук и подмостки публичных полемик.

Творец и искусство

Насколько мне известно, Соловьев обратился с письмом к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу с просьбой интервьюировать Ильхама Алиева. Об этом доложили президенту. Можно лишь догадываться о чувствах президента, получившего письменное прошение тележурналиста, буквально предающего анафеме его государство и его страну. Но Алиев не преминул воспользоваться возможностью встретить в своем кабинете того самого Соловьева, не сомневаясь, что тот покинет Баку с чувством восторга и благорасположения. И Соловьев, уезжая из страны, почти слово в слово повторил оценку Ксении Собчак, другой яркой телеведущей, назвав Баку воплощением, точнее, самим произведением современного архитектурного искусства.

Кто же творец и автор этого искусства?! Он, безусловно, сознавал, что Ильхам Алиев – поистине мастер современного политического искусства и уже оставил неизгладимый след в истории своей страны. История Баку не видела такого строительства и созидания со времен первого нефтяного бума в эпоху канувшей в лету царской России.

Ильхам Алиев не стал давать интервью Владимиру Соловьеву. Он ограничился долгой, честной и откровенной беседой. Алиев не приемлет табуированные темы – замалчивание проблем не в его характере и чревато катаклизмами. Мастер власти и мастер слова говорили обо всем: о Карабахе, войне с Арменией, о проблеме деоккупации Карабаха низменного и будущей судьбе Карабаха верхнего… Не обошли стороной и проблему блогера Лапшина и Марата Уелданова. Говорили начистоту, смотря правде и друг другу в глаза.

Алиев говорил не о войне, а о мире. О тернистом и долгом пути достижения долгожданного мира.

Армяне не приезжают в Баку? Позвольте, так они приезжают – десятки журналистов и общественных активистов из Армении стучатся в двери властей Азербайджана. Они ищут здесь спасения от посягательств провинциальной деспотии. Почему не открывают границ и не впускают всех армян, стремящихся в Азербайджан?

Сам же Соловьев потом так охарактеризует позицию президента: «Президент пояснил, что у них нет войны со всеми армянами, но ситуация такова, что необходимо обеспечивать безопасность каждого человека, который приезжает в Азербайджан. Учитывая очень напряженные отношения, фактически взрывные, между Азербайджаном и Арменией, где гарантия, что человек с армянской фамилией приедет в гостиницу, подаст документы и его не зарежут? А виноваты будут власти. Поэтому нужна целая система безопасности для организации визитов». Так несколько вольно Соловьев процитировал Ильхама Алиева.

Но здесь, видимо, допущена какая-то досадная оплошность, но вовсе не задуманный подтекст. Это однозначно лексикон не президента Алиева. Он не мог сказать – зарежут в гостинице! Ильхам Алиев часто высказывал в своих речах эту мысль, но несколько в ином смысле и контексте. Миллионы азербайджанцев потеряли самое сокровенное и дорогое в беспощадной и кровавой полиэтнической войне, которая все еще не имеет конца – близких, родственников, родителей и чад, наконец, земли, и после такого глубокого эмоционального потрясения эти люди могут попытаться свести личные счеты с приезжими. Эта война, повторимся, носит сугубо межнациональный и полиэтнический характер! Конечно, настанет день, воцарится мир, откроются границы, народы, возможно, не забудут, но простят и устремят свой взгляд в будущее. Вот как мог сказать президент Ильхам Алиев.

Президент и журналист говорили не только о полиэтнических, но и межконфессиональных, религиозных войнах. По словам В.Соловьева, Ильхам Алиев высказал негативную оценку политического ислама. Да, президент Азербайджана мог осудить радикальный ислам в его часто проявляющейся милитаризованной и насильственной форме, но никак не политический ислам.

Рассуждая о политической толерантности Ильхама Алиева, Соловьев особо подчеркнул: «То есть у каждого есть свои жесткие позиции, диаметрально противоположные, но они не переходят грань вежливости и достойного поведения». Так вот вежливость и достоинство не позволят И.Алиеву ставить под сомнение право на жизнь политического ислама как формы волеизъявления миллионов в мире, представляющих государственное управление в виде исламской демократии и теократии. Разве не имеет каждый народ права на свой, самобытный и своеобразный, путь исторического развития? Как иначе быть народам, чья культура формировалась на основе исламской системы ценностей, столетиями уповавших на модель исламской государственности как высшую и непревзойденную форму справедливого и социального государства? Кто усомнится в вере другого? И.Алиев не мог осудить ни политический ислам, ни державное православие, ни даже иудейскую этнократию…

Кто не помнит?

Безусловно однако, краеугольным камнем беседы президента и журналиста была война за Карабах. Ведь Соловьев практически учредил на арене своего «поединка» историко-идеологические дискуссии, и почему-то прерогатива на этой арене как обязательная дань отдается армянским экспертам.

«Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что на передачах Владимира Соловьева много армянских спикеров и очень мало азербайджанских», - скажет после встречи телеведущий и объяснит это ничтожной малочисленностью азербайджанского либо проазербайджанского экспертного круга в Москве. Странно, однако, отчего это в России сложился труднообъяснимый стереотипный образ азербайджанца с московских прилавка либо как участника торгово-олигархических уличных боев. На самом деле навязываемый стереотип далек от реальности.

Лавка на московском рынке отождествляется не столько с реноме азербайджанца, сколько с образом пассионарного кавказца-трудоголика. В то же время немало на тех же рынках и в середе ремесленников самих армян, сбежавших от суровой действительности обнищавшей и маргинальной своей страны. Не говоря уже о том, что тысячи азербайджанцев приумножают славу российской науки и культуры! Кто не помнит в Москве великого ученого-инженера, одного из лидеров советской космонавтики Керима Керимова?

Или вот свежий пример – премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил 37-летнего Азера Талыбова замминистра экономики России! Разве это не яркий пример головокружительного успеха азербайджанца в российской иерархии?! И как не вспомнить выдающегося азербайджанского профессора медицины Фазиля Гурбанова – нынешнего главу ВАК? А разве роль Рафаэля Гусейнова – нынешнего секретаря Союза журналистов России в общественно-политической жизни России ни о чем не говорит? А Азер Мурсалиев, возглавляющий одно из ведущих СМИ России - газету «Коммерсант» и популярный телеведущий Ирада Зейналова? О величии Муслима Магомаева и Полада Бюльбюльоглы на всем постсоветском пространстве и говорить не приходится. Есть и видный советский дипломат Рамиз Абуталыбов, который еще в советское время достиг дипломатических высот в ЮНЕСКО и представлял в этой организации великую державу? Сейчас он входит в руководство азербайджанской диаспоральной организации – Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК).

Сотни азербайджанцев, вошедших в российскую элиту, прославляют науку, искусство культуру великой страны.

Между делом о ВАК

Ибо беседа И.Алиева с российским журналистом проходила вскоре после активной атаки части российской бюрократической машины на ВАК. Остался неприятный осадок. И весть о нависшей над организацией, учрежденной по инициативе Владимира Путина и Гейдара Алиева, опасности вызвала немало негативных эмоций в Баку. Как же можно было поднять руку на детище Гейдара Алиева?! Но, похоже, опасность миновала: в самый последний момент заседание Верховного суда России по делу об упразднении регистрации ВАК было отложено. Это успокоило и во многом воодушевило официальный Баку.

Тем не менее во властных кругах все еще задаются справедливым и естественным вопросом – как же так получается, ведь идентичные ВАК диаспоральные организации, так же созданные по инициативе правительства Азербайджана, действуют во всех столицах Запада?! В этих столицах регулярно проводятся съезды азербайджанской диаспоры. И что получается - а в дружественной России решили ее упразднить. За что? Почему?! Кто покусился? ВАК на протяжении всей своей истории служил сокровенной цели – укреплению моста дружбы и братства с Россией, не так ли?! И зачем же его упразднять?!

Ни в одной из бывших республик СССР - союзниц России русская культура и русский язык не занимают столь значительного места, как в Баку, Азербайджане.

Русская культура – это часть азербайджанской самобытности. А русский язык – родной для миллионов азербайджанцев. Кощунственна сама мысль о поползновении на историческую роль великого и могучего в нашей стране. И этому поразился тележурналист Соловьев. Сам Ильхам Алиев изъяснялся на исключительном, звучном и ярком наречии русского языка.

Жириновский – от Алиева к Эрдогану

Два года назад естественность употребления русского слова в Баку пленила, ровно как и озадачила еще одного влиятельного российского государственного деятеля – Владимира Жириновского. Политик открыто признал, что доселе он не встречал такой картины ни в одной из стран, скрепивших с Россией союзнические узы. И вышел из кабинета Ильхама Алиева большим другом Азербайджана... Более того, как рассказывали мне депутаты российской Госдумы, именно по просьбе И.Алиева Жириновского принял президент Турции Эрдоган. И в речах Владимира Вольфовича, прежде шельмовавшего эти две тюркские страны, заметно рассеялась агрессивная риторика в адрес Баку и Анкары.

Еще весной 2015 года я по предложению ЛДПР брал интервью у Жириновского. До нашей встречи Владимир Вольфович проводил встречу со своими избирателями. С громадным, затаив дыхание наблюдал за риторическим искусством талантливого политика. Завершив речь, он стал отвечать на вопросы восторженной публики – уж очень популярен этот политик в нынешнем российском обществе.

Один из вопросов касался «геноцида армян» (приближался апрель) и прочности русско-армянского союза. Жириновский в свойственной ему манере пропустил главную суть вопроса, посетовав, что армяне заваливают его своей литературой, а Азербайджан и Турция пассивны в пропаганде своей правды. Первым прорубил окно в кабинеты политиков, одурманенных «армянской правдой», именно президент Ильхам Алиев.

А стоило ли?

После появления громкого заявления Владимира Соловьева, вечные скептики, недоброжелатели и критики в Баку усомнились и задались вопросом, стоило ли вообще принимать тележурналиста, стоящего на страже интересов карабахских сепаратистов.

Лучший и беспристрастный судья – армянское общественное мнение. В Ереване поспешили заклеймить Соловьева и даже объявить его скрытым агентом Азербайджана. Известное армянское издание lragir поспешило с громогласными выводами: «Соловьев, известный своими резкими заявлениями в адрес Азербайджана, на самом деле… тайный агент Баку. И приезжал он в столицу Азербайджана, чтобы отчитаться о проделанной работе… Понятно, что звезда российской пропаганды не станет просить извинений за свою позицию по «Арцаху». Иначе он перестанет быть средством воздействия на души и мысли армян. А ведь у него важная миссия – легитимизировать перспективы российско-азербайджанской военно-политической сделки. По сравнению с этим его позиция по «Арцаху» – мелочь для Алиева», - конец цитаты. Комментарии, как говорится, излишни. Досталось и Жириновскому. В Армении поднялась истерия по поводу воззвания Жириновского «об исторической справедливости Азербайджану».

Вслед за этим изданием появилась статья и в другом популярном армянском медиа-ресурсе 1 in.am. Посудите сами, что пишут армянские националы: «Формула восхищения Соловьева Алиевым. Это, быть может, никого бы и не заинтересовало, но проблема в том, что прежде всего Соловьев – это тяжелая артиллерия официальной российской пропаганды, который, фактически, высказывает свое восхищение Алиевым. И, во-вторых, Соловьев, считался, так сказать, одним из друзей Армении, своеобразной «индульгенцией» в опасной российской политике в отношении Армении, когда недовольному этой политикой армянскому обществу могли бы «преподнести» Соловьева, и все, сменив гневное выражение лица на мечтательное, с удовольствием слушали его ласкающие слух высказывания об армянах, Армении и прочем. Иначе говоря, Соловьев является отражением блеска и нищеты армянского самосознания, государственного достоинства, которое еще больше бросается в глаза после его беседы с Алиевым и хвалебных речей в адрес последнего, которые он озвучил в эфире российской радиостанции».

И кто после этих гневных филиппик в армянских СМИ решит усомниться в филигранной дипломатии и внешнеполитическом прорыве Ильхама Алиева?!

Речь идет о двух маститых и влиятельнейших представителях российского политического истеблишмента. Как отмечает армянская критика, двое представителей тяжелой артиллерии официальной российской пропаганды после одной (!!!) беседы с президентом Азербайджана выражают свое восхищение азербайджанским лидером и ратуют за историческую справедливость Азербайджану.

Ильхам Алиев вложил в уста вчерашних врагов и противников призыв к справедливости для Азербайджана. Что еще есть мастерство политика, если не умение обратить мастера слова к истине и искренности?..