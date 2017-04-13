В США недовольны вмешательством зятя Трампа в политику

Источники в Белом доме рассказали ресурсу Washington Free Beacon, что зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вмешивается в вопросы внешней политики США и в деятельность Совета национальной безопасности (СНБ).

«Кушнер вмешивается во многие проблемы. Такой прямой контроль над внешней политикой из Западного крыла (где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников) никогда раньше не осуществлялся. Это приводит к большим трудностям, люди просто не знают, как с этим бороться. Мы уважаем его позицию, но это препятствует процессу принятия политических решений»,— заявил один из источников.

Также представители Белого дома отметили, что господин Кушнер пытается «осуществлять управление СНБ на микроуровне», мешая помощнику президента США по нацбезопасности Герберту Макмастеру.

Источники ресурса сообщили, что в СНБ разочарованы влиянием зятя господина Трампа на внешнюю политику относительно Ирака, Израиля, Мексики, Саудовской Аравии и Китая. Они отмечают, что господин Кушнер вмешивается в повестку обсуждения приоритетных вопросов и постоянно следит за действиями СНБ. «Мы до сих пор не знаем нашей политики в отношении текущих вопросов. Поэтому, когда мы получаем запросы по базовым темам от зарубежных коллег, мы не можем решительно высказывать свое мнение»,— добавил один из источников.

Имя Джареда Кушнера упоминается и в истории с возможным вмешательством России в прошлогодние выборы президента США. В марте СМИ сообщили, что он вместе с бывшим помощником главы государства по нацбезопасности Майклом Флинном встретился с российским послом Сергеем Кисляком. В Белом доме эту информацию подтвердили: переговоры состоялись «с целью установления канала связи». Позднее стало известно, что в декабре прошлого года Джаред Кушнер встречался в Нью-Йорке с главой ВЭБ Сергеем Горьковым.