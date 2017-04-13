США наращивают добычу нефти

Ежесуточная добыча нефти в США выросла с 1 по 7 апреля на 36 тысяч баррелей, или на 0,39%, и достигла 9,235 млн баррелей. Как сообщает Forexpf.Ru, об этом говорится в отчете Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В отчете также говорится, что за указанную неделю запасы сырой нефти США сократились на 2,2 млн баррелей, или на 0,4%, и достигли 533,4 млн баррелей.

Несмотря на сокращение запасов, инвесторы больше обеспокоены ростом ежесуточной добычи. В результате на вчерашних аукционах зафиксировано падение нефтяных цен. Так, Brent подешевела на 2% — до 55,50 доллара за баррель.