Подписаться на уведомления
 

США наращивают добычу нефти

 

Ежесуточная добыча нефти в США выросла с 1 по 7 апреля на 36 тысяч баррелей, или на 0,39%, и достигла 9,235 млн баррелей. Как сообщает Forexpf.Ru, об этом говорится в отчете Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В отчете также говорится, что за указанную неделю запасы сырой нефти США сократились на 2,2 млн баррелей, или на 0,4%, и достигли 533,4 млн баррелей.

Несмотря на сокращение запасов, инвесторы больше обеспокоены ростом ежесуточной добычи. В результате на вчерашних аукционах зафиксировано падение нефтяных цен. Так, Brent подешевела на 2%  до 55,50 доллара за баррель.

282 просмотров


Старости
Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев
Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев они о нас
Наша погода
Сегодня 14° / 10°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 18° / 9°
16 Апр 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Армяне проводят учения в оккупированном Агдаме
Лавров: «Удары по Сирии противоречат борьбе с терроризмом»
США наращивают добычу нефти
В России задержали еще одного главу региона
В США недовольны вмешательством зятя Трампа в политику
Россия открывает торговый дом в Азербайджане
Мастер власти и мастер слова – tet-a-tet наша передовица
Генсек НАТО: Россия стала агрессивнее
Пожар в штаб-квартире Марин Ле Пен
Виталий Кличко у президента Ильхама Алиева фото
Азербайджан и Россия обсуждают демаркацию границ
На Абшероне два автомобиля насмерть задавили пешехода
Минэкономики обещает не допускать роста цен
Северная Корея готовится к ядерному испытанию
В протестах против Мадуро погибли пять человек
Представитель России жестко осадил британского коллегу Скандал в ООН; видео
В Дагестане уничтожен главарь бандподполья
Позиции Азербайджана под обстрелом
Али Инсанов: «Я что, Брюс Ли или Джеки Чан?» haqqin.az из зала суда
Китай поддержал США, а не Россию
В Азербайджане забыли про других арабов реакция марокканского турбюро
Лукашенко добился от Путина всего, чего хотел наша аналитика
Президент превознес русский на сабантуйчике НАТО haqqin.az из Грузии
Армянскую армию возглавят партийные функционеры
Трамп взял обратно свои слова об устарелости НАТО
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться