Лавров: «Удары по Сирии противоречат борьбе с терроризмом»

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вчера на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он заявил, что удары США по Сирии противоречат цели борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.

"Мы вчера подробно обсуждали необходимость активизации российско-американских усилий по мобилизации международного сообщества на борьбу с терроризмом, напомнили о том, что действия США наподобие ударов по Сирии 7 апреля противоречат этой задаче", — сказал Лавров в ходе совещания руководителей представительств МИД в субъектах Федерации.

По словам министра, РФ настаивает на самом тщательном, независимом расследовании этого инцидента. "Попытки под шумок, без всяких инспекций принять резолюцию СБ ООН с осуждением правительства, мы эти попытки поддержать не можем и не будем поддерживать", — отметил он.