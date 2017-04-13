Автомобиль Савченко сбил женщину в Киеве

Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, сбил в Киеве пенсионерку. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в четверг, 13 апреля, на улице Теодора Драйзера. «Наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку», — гласит пост, содержащий фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, как вышедшая из машины депутат помогает пострадавшей подняться. Позже пенсионерку забрали медики скорой.

Очевидец написала в комментариях, что женщина получила вывих ноги. Другие пользователи выразили уверенность в том, что за случившееся депутату «ничего не будет».