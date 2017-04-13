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Азербайджан начал интенсивные переговоры с Евросоюзом

Автор: Отдел информации 

Азербайджан начал интенсивные переговоры с Евросоюзом по всему спектру вопросов, в том числе и по отмене безвизового режима. Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Сабир Гаджиев.

По его словам, в эти дни в Брюсселе находится парламентская делегация Азербайджана, которая проводит переговоры с руководством Европарламента.

"В Брюсселе находится представительная делегация азербайджанского парламента во главе с Самедом Сеидовым, которая провела переговоры с руководителями Европарламента, депутатами и другими официальными лицами", - сказал С.Гаджиев.

Между тем, как стало известно haqqin.az, в следующем месяце Баку посетит делегация Европарламента, которая продолжит диалог между сторонами.

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