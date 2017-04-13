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ООН выступает за единую Сирию

 

ООН ставит целью сохранение единства Сирии. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам заседания Совбеза ООН.

По его словам, в настоящее время приоритетом является повторное обеспечение перемирия, доставка гумпомощи и возобновление переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

Де Мистура также призвал к расследованию химической атаки в сирийском Идлибе с привлечением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Отдельно спецпосланник генсека ООН упомянул итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Он назвал переговоры значимыми.

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