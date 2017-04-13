В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Слабый туман, вечером и ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность измороси. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит на Абшероне 7-10, днем 14-19 градусов тепла, в некоторых частях полуострова 22-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана, особенно западных, завтра ночью, а днем в некоторых частях ожидаются гром и осадки. Ветер западный, местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что 14-16 апреля в основном в северных и западных районах ожидаются дожди. Местами гром и град, в горных районах есть вероятность снега. Западный ветер местами усилится.