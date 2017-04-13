В Мосуле возобновился штурм Старого города

Федеральная полиция Ирака возобновила в четверг наступление в западной части Мосула — в направлении квартала Старого города, где закрепились террористы группировки "Исламское государство”, сообщается в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

По словам главы силового ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, в утренние часы полицейским удалось войти в районы Старого города со стороны квартала Баб-эль-Джадид. Сейчас военные продвигаются в направлении мечети Ан-Нури. При этом, по словам Шакера, цитируемым в заявлении полиции, силовикам во время штурма удалось уничтожить тринадцать террористов.

Именно мечеть Ан-Нури, построенную свыше восьмисот лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой и провозгласил псевдохалифат. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий” минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.