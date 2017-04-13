Подписаться на уведомления
 

В Мосуле возобновился штурм Старого города

 

Федеральная полиция Ирака возобновила в четверг наступление в западной части Мосула — в направлении квартала Старого города, где закрепились террористы группировки "Исламское государство”, сообщается в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

По словам главы силового ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, в утренние часы полицейским удалось войти в районы Старого города со стороны квартала Баб-эль-Джадид. Сейчас военные продвигаются в направлении мечети Ан-Нури. При этом, по словам Шакера, цитируемым в заявлении полиции, силовикам во время штурма удалось уничтожить тринадцать террористов.

Именно мечеть Ан-Нури, построенную свыше восьмисот лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой и провозгласил псевдохалифат. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий” минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.

117 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку
Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Дамаск: Запад нанес удар по складу химоружия ИГИЛ Сотни убитых
В Мосуле возобновился штурм Старого города
Тело первой судьи-мусульманки в США нашли в реке
Ильхам Алиев поручил расследовать ситуацию со сносом мечети в Баку
Путин и Тиллерсон мало говорили об Украине
У задержанного российского оппозиционера случился сердечный приступ
В Баку будет пасмурно
ООН выступает за единую Сирию
Азербайджан начал интенсивные переговоры с Евросоюзом
Автомобиль Савченко сбил женщину в Киеве
Автобусная авария в Губе есть пострадавшие
Армяне проводят учения в оккупированном Агдаме
Лавров: «Удары по Сирии противоречат борьбе с терроризмом»
США наращивают добычу нефти
В России задержали еще одного главу региона
В США недовольны вмешательством зятя Трампа в политику
Россия открывает торговый дом в Азербайджане
Мастер власти и мастер слова – tet-a-tet наша передовица
Генсек НАТО: Россия стала агрессивнее
Пожар в штаб-квартире Марин Ле Пен
Виталий Кличко у президента Ильхама Алиева фото
Азербайджан и Россия обсуждают демаркацию границ
На Абшероне два автомобиля насмерть задавили пешехода
Минэкономики обещает не допускать роста цен
Северная Корея готовится к ядерному испытанию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться