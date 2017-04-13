Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия террористов «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре.
По утверждению Дамаска, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители.
Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия террористов «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре.
По утверждению Дамаска, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители.
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