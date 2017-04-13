В Турции задержали сотни членов ПКК

МВД Турции сообщило в четверг, что накануне силы безопасности задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).
Сообщается, что операция прошла в 21 провинции страны. Конфисковано большое количество оружия, боеприпасов, а также документы ПКК.
По информации МВД, за минувшую неделю в Турции задержан 131 предполагаемый боевик террористической организации "Исламское государство". В ходе антитеррористических операций против ИГ, которые прошли в 13 провинциях Турции, конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.