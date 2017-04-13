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Массовая драка азербайджанцев и узбеков в России

Автор: Отдел информации 

В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошла массовая драка между выходцами из ближнего зарубежья. Как сообщают российские СМИ, поздним вечером в субботу, 8 апреля, в кафе «У Бинната» на улице Крупской схлестнулись уроженцы Средней Азии и Азербайджана. С обеих сторон были спортсмены, занимающиеся единоборствами.

В результате драки пострадало несколько граждан Узбекистана, у одного из них множественные травмы на теле. По рассказам очевидцев, в питейное заведение приехали порядка 20 азербайджанцев на пяти машинах, которые вступили в конфликт с узбеками.

В пресс-группе нижнетагильского ОМВД сам факт конфликта не отрицают. Как заявили в ведомстве корреспонденту veved.ru, в дежурную часть поступало сообщение о потасовке на танцполе, на место выезжали сотрудники полиции.

Правоохранители установили, что драка произошла после того, как к одной из отдыхавших девушек стали приставать, после чего она обратилась за помощью к своим знакомым. В полиции отмечают, что на месте были взяты объяснения с каждой из сторон конфликта, претензий друг к другу они не имеют.

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