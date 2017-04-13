В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы начальников управлений ныне упраздненного МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщил из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, на заседании были выслушаны показания пяти потерпевших и двух свидетелей.

Потерпевший Аладдин Ибадов сказал, что является директором ООО Nur Avto и в свое время занимался продажей автозапчастей. В декабре 2014 года его вызвали в МНБ, откуда в сопровождении ныне обвиняемых Физули Алиева и Натика Алиева повели в ресторан «Султан».

«Я бизнесмен и привык, что у меня отнимают деньги. До того обычно давал по 50 тысяч манатов, но в этот раз потребовали 100 тысяч», - заявил Ибадов.

На вопрос гособвинителя, как сотрудники МНБ обосновали свои требования, Ибадов объяснил: «Сказали, что я должен помочь МНБ. Еще и объявили меня должником за то, что сразу и добровольно не принес им деньги».

Однако подсудимые Натик Алиев и Физули Алиев отрицали получение денег от Ибадова, отметив, что в описываемый день вообще не приходили в МНБ. Бывшие сотрудники спецорганов утверждали, что их правоту доказывают данные полученной от мобильного оператора геолокации их мобильных телефонов.

Затем Физули Алиев обратился непосредственно к потерпевшему: «Из Минналогов пришел ответ на наш запрос, где говорится, что Аладдин Ибадов не является налогоплательщиком. Как вы можете это объяснить?» В ответ потерпевший пообещал принести на следующее заседание суда справки об уплате им налогов.

Выступивший следующим потерпевший Яхья Гусейнов заявил, что был задержан сотрудниками МНБ в аэропорту, когда вез из Италии ювелирные украшения.

Я.Гусейнов отметил, что был доставлен в МНБ в сопровождении Физули Алиева, но спустя некоторое время его отпустили. Потерпевший добавил, что ввиду изложенного не имеет никаких претензий к обвиняемым.

В свою очередь к потерпевшему обратился адвокат Адиль Исмаилов. «В материалах уголовного дела отмечено, что вас обвиняли в контрабанде ювелирных изделий. Было такое?» - поинтересовался он.

Но Яхья Гусейнов категорично утверждал, что его никогда и ни в чем не обвиняли.

Другой потерпевший - Заур Абиев - уточнил, что является директором компании Elnur-2. 19 декабря 2013 года он вместе с Эльтоном Джафарли снял со счета в Texnikabank 620 тысяч манатов, после чего их задержали сотрудники МНБ.

Вместе с пакетом, набитым купюрами, их доставили в МНБ, однако спустя некоторое время отпустили. Оказавшись на свободе, Заур Абиев пересчитал деньги в пакете и обнаружил пропажу 200 тысяч манатов.

Из вопросов адвокатов к потерпевшим стало ясно, что Elnur-2 занималась ремонтно-строительными работами и выиграла ряд тендеров. В тот период компания возводила олимпийский комплекс в Саатлы.

Адвокат Адиль Исмаилов счел нужным отметить, что в указанный день Зауру Абиеву деньги в банке не выдавали, более того, счет, на котором находились деньги, и вовсе принадлежал другому человеку.

Потерпевший по этому же эпизоду Эльтон Джафарли сообщил, что работал архитектором в компании Elnur-2 и в тот день отвозил Заура Абиева в банк, однако о пропавших деньгах ничего не знал и не знает.

Выступившая на суде бухгалтер компании Хураман Алиева заявила, что Зауру Абиеву никто не поручал снимать деньги с банковского счета. По ее словам, 620 тысяч манатов должны были перевести на счета поставщиков. Свидетель также показала, что в тот день к ним в компанию пришли трое сотрудников МНБ и о чем-то говорили с гендиректором Ализаде Абдулалыевым.

Ализаде Абдулалыев подтвердил факт того, что разговаривал тогда с сотрудниками МНБ, но помнит из них лишь ныне обвиняемого Заура Мамедова. Примечательно, что потерпевший Заур Абиев утверждал, что практически в то же время был задержан этим самым Зауром Мамедовым. Такую нестыковку показаний сотрудники компании Elnur-2 объяснить не смогли.

Еще один потерпевший - Гюндюз Алиев - сообщил, что владеет цехом в Сумгаите и занимается производством мебели. По его словам, вместе с Арифом Керимовым в качестве субподрядчиков они выполняли работу по договору с выигравшими тендеры компаниями.

В 2015 году в кафе «Бута» он получил от Арифа Керимова 191 тысячу 800 манатов за выполненный заказ, однако на выходе был задержан сотрудниками МНБ.

«Вместе с сотрудником МНБ Физули Алиевым мы поехали в здание МНБ. Там у меня забрали все деньги и отпустили. Я требую вернуть мои 191 тысячу 800 манатов. Меня ограбили», - заявил потерпевший.

Однако из документов, содержание которых огласил адвокат обвиняемого генерала Субахира Гурбанова, следует, что Гюндюз Алиев ничего не производил, а лишь доставлял заказчикам товары, произведенные в других странах.

Обвиняемый Физули Алиев назвал потерпевшего «специалистом по обналичиванию крупных сумм» и пообещал подробно рассказать об этом в своих следующих выступлениях.

На этом судья Габиб Гасанов объявил заседание закрытым, отметив, что следующие слушания состоятся 13 апреля.