Лавров и Тиллерсон решали судьбу Асада

Правление сирийского президента Башара Асада подходит к концу. К такому выводу пришел госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как передает Reuters, в ходе встречи отдельно поднимался вопрос о будущем президента Сирии.

«Окончательный итог не предусматривает роли Асада и его семьи в будущем управлении страной», — подчеркнул Тиллерсон. По его мнению, уход Асада должен произойти в результате диалога и структурированного процесса.

В свою очередь Лавров отметил, что без анализа исторического прошлого невозможно предсказать последствия «зацикленности на ликвидации диктатора». В качестве примера Лавров привел судьбу Югославии, Ливии и Ирака после свержения правителей этих стран.