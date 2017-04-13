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Арестован предполагаемый убийца брата Эльчина Питерского

Автор: Отдел информации 

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца гражданина Азербайджана Вусала Аскерова. Он подозревается в участии в прошлогоднем заказном убийстве на Софийской овощебазе.

Примечательно, что мужчина проходит потерпевшим по слушающемуся сейчас в Санкт-Петербургском городском суде делу этничес­кой ОПГ под руководством Новруза Мамедова, наводившей страх на торговцев Софийской овощебазы, членов которой обвиняют в серии похищений людей, избиений и вымогательств. В июле 2012 года Аскерова сутки держали в загородном доме, требуя с родственников 1 млн рублей.

На заседании 10 апреля мужчина давал показания в суде, но в какой-то момент, сославшись на плохое самочувствие, попросил сделать перерыв, пообещав завершить рассказ в следующий раз. Однако уже 11 апреля его самого задержали по подозрению в заказном убийстве. Обвинение пока не предъявлено.

«Летом прошлого года на Софийской овощебазе застрелили брата криминального авторитета Эльчина Исмаилова по кличке Машади. По словам задержанного на месте киллера, это убийство заказал Вусал Аскеров. Последний через мессенджер отправлял еще одному фигуранту дела Афгану Алиеву информацию, где находится и как выглядит потерпевший, а тот передавал ее киллеру. Аскеров на допросе признал, что за денежное вознаграждение получил заказ от одного криминального авторитета, попросил Афгана организовать убийство, а тот нашел киллера», – рассказал источник изданию «Петербургский дневник» в следственных органах.

К удивлению собравшихся, задержанный заявил в суде, что не возражает против его отправки в «Кресты». Не исключено, что быть сейчас на воле для него опаснее, чем находиться в камере.

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