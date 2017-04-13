Согласно утвержденному президентом Ильхамом Алиевым плану, начиная с 16 апреля пройдут широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях.

Учения продолжатся до 21 апреля.