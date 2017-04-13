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Министр спорта Беларуси: «Главная задача – не гнаться за Баку»

Автор: Отдел спорта 

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на совещании по подготовке ко вторым Европейским играм, которые пройдут в 2019 году в Минске, заявил, что Беларуси не стоит пытаться состязаться в уровне проведения соревнований с Баку, где два года назад прошли первые Евроигры.

«Главная задача при проведении в Минске Европейских игр - не гнаться за Баку, где первые Игры прошли с большим бюджетом и размахом, а выполнить все обязательные рекомендации Европейского олимпийского комитета и минимизировать финансовые затраты», - цитирует Шамко Белта.  

Генсекретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов сообщил, что переговоры с Европейским олимпийским комитетом (ЕОК) близки к завершению по ключевым позициям. Ожидается, что представители Еврокомитета 11-13 мая посетят Минск, чтобы продолжить обсуждение проекта контракта и, возможно, его подписать.

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Министр спорта Беларуси: «Главная задача – не гнаться за Баку»
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