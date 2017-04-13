Европейский суд по правам человека обнародовал свое решение по делу об убийстве известного азербайджанского журналиста Эльмара Гусейнова. Истцом по делу «Гусейнова против Азербайджана» (№ 10653/10) являлась Рушана Гусейнова – вдова журналиста, ныне проживающая в Норвегии.

Рушана Гусейнова жаловалась на нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека. В жалобе утверждалось, что государство стояло за убийством ее мужа, которое было связано с его работой в качестве журналиста. Кроме того отмечалось, что власти не провели эффективного расследования.

В частности Гусейнова утверждала, что государство знало или должно было знать о риске для жизни Эльмара, поскольку ему регулярно угрожали, а также подавали судебные иски. Жалоба была направлена в Европейский суд по правам человека 17 февраля 2010 года.

Сегодняшнее решение было вынесено Палатой из семи судей. В своем вердикте ЕСПЧ отмечает, что, хотя Эльмар Гусейнов публиковал многочисленные статьи, критикующие различных государственных чиновников, суд не смог из-за отсутствия доказательств безоговорочно заключить, что за убийством мужа г-жи Гусейновой стояло должностное лицо или государство.

Кроме того, в материалах дела не было документов, указывающих на то, что правоохранительные органы были осведомлены об угрозе жизни Эльмара Гусейнова.

«Г-жа Гусейнова также не оспаривала утверждение правительства о том, что ее муж никогда не обращался к национальным властям за защитой».

Таким образом, нарушения статьи 2 в связи с утверждением о том, что государство каким-то образом было причастно к убийству мужа г-жи Гусейновой или что власти знали или должны были знать о реальном риске для его жизни, но не приняли меры для его защиты, ене было.

Вместе с тем что касается расследования этого убийства, суд выявил ряд недостатков. Отмечается, что власти Азербайджана не приняли всех мер для преследования тех обвиняемых, которые были идентифицированы. Материалы уголовного дела не были переданы властям Грузии в связи с обвинениями граждан этой страны в убийстве. Правительство Азербайджана не давало никаких объяснений, отчего эта возможность никогда не рассматривалась.

Кроме того несмотря на то, что г-жа Гусейнова была признана жертвой в ходе расследования, власти постоянно отказывали ей в доступе к материалам дела.

Далее суд пришел к выводу о том, что не были предприняты адекватные шаги, чтобы выяснить, могло ли быть связано убийство г-на Гусейнова, по-видимому, очень тщательно спланированное, с его работой в качестве журналиста. В действительности следственные органы не представили другого правдоподобного объяснения мотивов убийства.

В связи с этим суд пришел к выводу, что национальные власти не провели надлежащего и эффективного расследования обстоятельств убийства мужа г-жи Гусейновой.

Напомним, что расследование убийства журналиста Эльмара Гусейнова вело Следственное управление упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана. ЕСПЧ постановил, что Азербайджан должен выплатить Рушане Гусейновой 20 тысяч евро (EUR) в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч евро в качестве компенсации расходов и издержек.