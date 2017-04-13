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Пол-Баку остался без газа почти неделю

Автор: Отдел экономики 

В редакцию haqqin.az на протяжении последних недель регулярно поступают жалобы от читателей по поводу прекращения подачи газа в различных районах Баку и пригородах. Проблемы были в Ясамальском, Насиминском, Хатаинском, Бинагадинском районах, в поселке Новханы, городе Хырдалан и др.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов подтверждает эту информацию. Как сообщил haqqin.az эксперт, чаще всего жалобы на прекращение подачи газа поступают из Ясамальского, Бинагадинского и Насиминского районов, в частности из поселка Баладжары, а также Абшеронского района.

«Азеригаз» как монополист на газовом рынке страны не выполняет своих обязательств по бесперебойному обеспечению абонентов газом. Очень много жалоб от потребителей из поселков Сураханы и Рамана на низкое давление и низкую теплотворность газа», - заявил Э.Гусейнов.

Однако в ПО «Азеригаз» сообщили haqqin.az, что подача газа ведется в обычном режиме.

«Никакого централизованного отключения или крупных аварий не было. Если у отдельных граждан в квартире отсутствует газ, это связано с техническими неисправностями на газовой линии в квартире или здании. В таких случаях наши специалисты-техники выезжают по адресу абонента и на месте исправляют проблему»,  сказал глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев.

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