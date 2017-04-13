Манат снова укрепился

Официальный курс национальной валюты Азербайджана к доллару на 14 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7026 маната, сообщает Центробанк.
По отношению к 13 апреля курс маната к доллару укрепился на 0,02 процента.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана к доллару на 14 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7026 маната, сообщает Центробанк.
По отношению к 13 апреля курс маната к доллару укрепился на 0,02 процента.
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