Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос

Планируется трехсторонняя встреча между религиозными лидерами Азербайджана, Армении и России по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом заявил католикос всех армян Гарегин II.

Он напомнил, что при посредничестве патриарха Московского и всея Руси уже состоялись пять его встреч с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде по оказанию содействия мирному урегулированию карабахского конфликта.

И вот сейчас при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется очередная трехсторонняя встреча.

«Сроки встречи пока не уточнены. Сейчас ведутся работы между сторонами по определению даты и формированию повестки встречи», - сказал католикос всех армян.