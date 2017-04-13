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AzImport увековечил память героя-разведчика в Гусаре

Автор: Заур Расулзаде, собкор, Гусар 

В городе Гусар состоялся республиканский турнир по кикбоксингу памяти Национального героя Азербайджана Чингиза Гурбанова. Организаторами соревнований стали компания AzImport, Федерация кикбоксинга Азербайджана, спортклуб Judo Club 2012 и Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга WAKO при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Турнир состоял из семи поединков сильнейших азербайджанских кикбоксеров, а также одного показательного боя юных представителей этого вида спорта, закончившегося боевой ничьей.

Между прочим, именно благодаря организаторам давно бездействовавший, а потому пришедший в запустение гусарский Олимпийский комплекс буквально возродился.

Уже в первом поединке, в весе до 57 кг, на ринг вышел чемпион мира по версии WAKO Эльшад Алескеров, который с большим трудом, но все же одолел молодого и, как выяснилось, весьма перспективного бойца Гияса Шахмарданова.

Надо сказать, что Алескеров в последнее время вообще выступает ниже своих возможностей и вряд ли сможет повторить свои прежние достижения на мировой арене.

Еще один выдающийся азербайджанский кикбоксер Эмиль Мовсумзаде в коротком, но ярком бое в категории до 75 кг подтвердил свой статус, легко нокаутировав Алтая Атакишиева ударом в корпус.

А в супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг) Бахрам Раджабзаде не оставил ни малейших шансов Сархану Джаббарову  бой был остановлен ввиду его несомненного преимущества.

В остальных поединках, проходивших под неусыпным надзором главного тренера сборной по кикбоксингу  Эльшана Абдурахманова, победы одержали Эльшан Ганиев (до 64 кг), Туран Гафаров (до 67 кг), Рагим Алиев (до 71 кг) и Алишан Асланлы (до 81 кг), которым были вручены памятные кубки и денежное вознаграждение.

Отметим, что рядовой азербайджанской армии Чингиз Гурбанов стал шехидом 29 декабря прошлого года в бою с армянской разведывательно-диверсионной группой. В феврале этого года ему было присвоено посмертно звание «Национальный герой Азербайджана» за особые заслуги в сохранении территориальной целостности Азербайджана и личное мужество, проявленное при выполнении боевого задания.

Как заверил haqqin.az учредитель компании AzImport и спортивного клуба «Дзюдо 2012» Азер Аскеров, популяризация этого мужественного вида спорта, начатая Национальным героем Азербайджана Чингизом Гурбановым, ширится и укрепляется.

«Отрадно, что ребята с энтузиазмом ходят в спортивные секции по кикбоксингу и показывают отличные результаты на соревнованиях. Мы уверены, что мероприятия, подобные сегодняшнему, будут привлекать к спорту еще больше молодежи. 20 апреля мы собираемся организовать еще один турнир  по дзюдо  в честь другого нашего шехида полковник-лейтенанта Рагуба Оруджева. На этот раз турнир будет международным, сюда приедут зарубежные гости и спортсмены. Мы предпримем все усилия, чтобы увековечить память наших замечательных атлетов  героев-шехидов»,  отметил А.Аскеров.

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