Минналогов ищет деньги и нарушителей

В первом квартале 2017 года была обеспечена выплата в госбюджет 906,3 тысячи манатов, которые укрывались от налогов или были получены в результате незаконной предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении Министерства налогов Азербайджана, направленном в редакцию haqqin.az.

Выплата была обеспечена в ходе расследований 33 уголовных дел, которые провел департамент предварительного расследования налоговых преступлений Министерства налогов.

В ходе предварительного следствия по фактам уклонения от уплаты налогов 110 уголовных дел были прекращены из-за полной выплаты налогов.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны и переданы следственному управлению департамента предварительного расследования налоговых преступлений шесть лиц, объявленных в розыск за совершение налоговых преступлений, 49 лиц, уклонявшихся от предварительного следствия, были доставлены в принудительном порядке.