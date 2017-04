Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в нормализации отношений с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

«Все будет отлично между США и Россией. В нужное время все нормализуется, и, наконец, настанет мир», — отметил глава Белого дома.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!