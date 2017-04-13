Кажется, надежды, которые возлагал Кремль на нового президента США, не оправдываются. В.Путин в интервью телеканалу «МИР» заявил, что отношения с Вашингтоном в настоящее время находятся даже на более низком уровне, чем с администрацией Б.Обамы.

Химическая атака в Хан Шейхуне и немедленно последовавшая за ней атака Томагавками сирийской авиабазы Шайрат в провинции Хомс показали, что у Д.Трампа есть последовательная стратегия по Сирии, которой они будут следовать без оглядки на мнение России.

Официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер в своем выступлении перед журналистами 11 апреля предъявил России настоящий ультиматум: или Россия следует в фарватере политики Вашингтона, или оказывается в изоляции наравне с Ираном, Сирией и КНДР. Эту же позицию в качестве основы для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым привез в Москву госсекретарь Рекс Тиллерсон. На саммите «Большой семерки» в Италии он уже заявил, что России следует сделать выбор между США и нынешними союзниками Кремля – Сирией, Ираном и Хизбаллой. Судя по реакции российских властей на визит (в аэропорту его никто кроме посла США Джона Теффта не встречал), принимать ультиматум Москва не собирается.

Как оказалось, что Трамп, неоднократно заявлявший о вторичности вопроса по отстранению Асада от власти и необходимости сотрудничества с Путиным, изменил свою позицию? Неужели правы многочисленные российские и американские аналитики, которые отмечали отсутствие политической стратегии США на Ближнем Востоке?

На самом деле за резкими и неоднозначными шагами Вашингтона стоит последовательная внешнеполитическая программа, которую США реализуют уже второе десятилетие. После распада СССР в Америке наблюдалась эйфория, и высказывались предположения о скором объединении всего мира вокруг универсальных либерально-демократических ценностей. Казалось, что следует только вывести из строя последние оплоты авторитаризма – Югославию, Иран, КНДР, как весь мир сольется в едином объединительном порыве.

Однако, вскоре наступило отрезвление. Своими национальными интересами не желали поступаться ни Китай, ни объединенная Европа, Россия также не спешила полностью отказываться от своего имперского прошлого, а на Ближнем Востоке поднимал голову политический ислам.

Теракты 11 сентября 2001 года стали символом отторжения либеральных ценностей со стороны значительной части мирового сообщества. Тогда воинственный президент Джордж Буш-младший решил строить всемирную американскую империю силовым путем. Завоевание Ирака и Афганистана только повысили уровень антиамериканизма во всем мире и заставили известного политолога Збигнева Бжезинского очертить контуры новой стратегии США на будущее в вышедшей в 2004 году книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство». Он резко раскритиковал империализм президента Буша, предложив США новый путь – борьбу за сохранение своего сверхдержавного статуса перед лицом многочисленных догоняющих конкурентов.

Внешняя политика Обамы все еще носила черты либерально-восторженного отношения к народам, которым необходимо принести просвещение. В Сирии с начала войны главными получателями американской военной помощи были движения, сохранявшие видимость либеральных и антиавторитарных. Однако, уже сейчас даже американские аналитики признают, что «умеренная демократическая оппозиция» в Сирии является мифом, а с Асадом по-настоящему сражаются только исламисты из разных фракций и с активным применением смертников.

У Трампа таких иллюзий нет. Как американский националист-изоляционист он окончательно распрощался с идеей распространения либеральной демократии по всему миру. Его задача – сохранить глобальное лидерство единственной сверхдержавы – США, а для этого убедить всех потенциальных конкурентов сражаться друг с другом и обращаться в случае чего к Вашингтону за помощью и арбитражем.

Исходя из такого подхода совершенно понятны становятся «провалы» внешней политики США на Ближнем Востоке. Вашингтон обвиняли в отсутствии результатов по наведению порядка в Ираке, Афганистане, Ливии, теперь Сирии, однако, стоит ли перед ними цель реального урегулирования кризиса?

Израиль как главный внешнеполитический партнер Трампа на Ближнем Востоке давно сформулировал свои взгляды на события в регионе, и теперь они, кажется, распространяются и на Вашингтон. Для Израиля в регионе нет союзников, кругом одни враги. Именно поэтому символом отношения Тель-Авива к сирийскому конфликту стала фраза: «Мы желаем окончательной победы всем сторонам сирийского конфликта», которую приписывают то премьеру Беньямину Нетаньяху, то новому министру обороны, выходцу из Молдавии Авигдору Либерману. Близкий к правящим правым кругам исследовательский центр BESA та и вовсе напрямую заявил, что «…ИГИЛ играет позитивную роль в проведении израильских и западных интересов в Сирии».

Для Вашингтона такой подход к решению проблем безопасности в Евразии отнюдь не нов. Вспомним интервью, которое дал сенатор Г. Трумэн (будущий президент США, сбросивший атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки) газете Нью-Йорк Таймз 24 июня 1941 года, сразу после начала советско-германского конфликта, в котором он заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают друг друга как можно больше». Чем это не нынешний подход Вашингтона к арабо-израильскому, суннитско-шиитскому, внутрисирийскому, армяно-азербайджанскому конфликтам? Пусть они воюют друг с другом, а мы в нужное время придем, вмешаемся, проведем арбитраж, запустим конфликт с новой силой.

Причем, затрат такой подход требует весьма немного по сравнению с имперской политикой Дж. Буша-младшего. Тот ухнул на Ирак с 2003 по 2008 годы более 1.7 трлн долларов, а ситуация с демократией и лояльностью США там отнюдь не лучше, чем в Сирии, в которую было вложено с 2012 по 2016 годы средств в 250 раз меньше. Инвестиции в антисистемное разрушение оказались надежнее и проще окупаются.

России Аллах выделил полтора года времени на урегулирование ситуации в Сирии в рамках созидания. Обама вел действительно крайне пассивную и невнятную политику на Ближнем Востоке. Будучи связанным по рукам и ногам Нобелевской премией мира и критикой Буша за иракскую кампанию он не посмел направить в Сирию войска, а также разобраться с союзниками в борьбе против Асада. Задуманный ЦРУ проект по подготовке умеренной оппозиции в Сирии с треском провалился, поскольку абсолютное большинство вооруженных и обученных боевиков ушло в ИГИЛ или Джабхат ан-Нусру. Полтора года судьба Сирии находилась в руках России, на которую, затаив дыхание, смотрел весь мир.

Самыми запоминающимися моментами российского военного присутствия в Сирии оказались взятие Пальмиры, затем ее сдача и снова взятие Пальмиры. Переговоры о политическом урегулировании зашли в тупик. Жить сирийцам лучше не стало, экономика страны по-прежнему в руинах, а даже организовать простейший экспорт дешевейших сирийских цитрусовых, яблок и овощей (от 20 до 40 центов за килограмм в розницу) российским бизнесменам не удалось. Фактически, российская операция помогла сохранить власть Асаду и его клану, однако, не предоставила народу и государству никаких перспектив на будущее.

Еще в начале операции некоторые светлые головы в России отмечали опасность ставки на Асада как человека, ответственного за развал страны и окончательно растерявшего свою репутацию в мире. В частности, предлагалось создать пул из 10-15 самых перспективных политиков, с которыми провести работу и выдвинуть в качестве популярных, и при этом послушных Москве кандидатов на высшие посты. После прихода к власти они должны были разогнать коррумпированную верхушку, выявить и пресечь источники ее обогащения, объединить народ против террора и за объединение страны. Однако, от этой идеи пришлось все же отказаться – мало кто в Москве был готов взять ответственность за столь серьезное дело.

Эта боязнь русских рисковать в нужное время и в нужном месте, равно как и отсутствие реального плана действий по Сирии привела к тому, что сразу после прихода к власти в Вашингтоне энергичного Трампа США начали реализовывать свой план раздела страны. Он базируется на прекращении каких-либо переговоров и ставке на курдов как наиболее деструктивной силы Сирии. Разумеется, ни о каком сотрудничестве с Россией в рамках этого плана не может идти и речи. Позиция США как единственной сверхдержавы – кто не с нами, тот против нас. Судя по абсолютно неинформативной пресс-конференции Лаврова и Тиллерсона, Москва это услышала и сдаваться пока не собирается. Остается ждать, кто кого переупрямит, однако, как правило, в политике это тот, за кем стоит больше сил и у кого присутствует более четкое видение проблемы.

Чем закончится это очередное дипломатическое противостояние Москвы и Вашингтона? Здесь я предпочел бы удержаться от прямых прогнозов – слишком серьезна ситуация. Впервые США заговорили с Россией языком прямого ультиматума: или с нами, или с Ираном и Хизбаллой. И здесь самое время вспомнить одного моего знакомого иранского дипломата, которому приходилось очень долгое время работать с русскими на рубеже XX-XXI веков на ниве военно-технического и промышленного сотрудничества. Он говорил: для современной России, неважно ельцинской или путинской, приоритетным партнером является Запад. Только когда Запад поворачивается к России спиной, Москва начинает спешно искать себе новых союзников, в частности, Иран.

Однако, как только Запад вновь поворачивается к России даже не лицом, а хотя бы вполоборота, одуревшая от возможных перспектив взаимодействия Россия бросается ему в объятья, напрочь позабыв о только что налаженных контактах.