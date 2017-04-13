Подписаться на уведомления
 

Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает

Автор: Отдел информации 

Информация о том, что у арестованного блогера Александра Лапшина проблемы с сердцем, не соответствует действительности, сказал сегодня Trend его адвокат Эдуард Чернин.

Адвокат добавил, что встречался с Лапшиным и не получал жалоб о каких-либо проблемах с его самочувствием.

«Сегодня Лапшин был приведен в Бакинский апелляционный суд и участвовал в процессе. Как можно приводить в суд человека, имеющего проблемы с сердцем и самочувствие которого ненормально? Лапшин ничего не говорил о проблемах с самочувствием», - отметил адвокат.

Таким образом, адвокат опроверг слова супруги Лапшина, которая сегодня в фейсбуке написала, что у ее мужа проблемы с сердцем.

«Позавчера Саша мне звонил из санчасти СИЗО, куда его перевели с тахикардией, - пишет жена блогера. - Проблем с сердцем у Саши не было никогда ранее. Теперь есть...»

Эдуард Чернин также отметил, что его подзащитный не жалуется на условия содержания в первом Бакинском СИЗО. «Раз в неделю он проходит медицинское обследование, и если появится необходимость в лечении, ему будет оказана помощь», - отметил он.

Напомним, решением Насиминского районного суда от 7 апреля срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лапшина был продлен на три месяца.

Александр Лапшин - гражданин Израиля, России, Украины, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 и октябре 2012 гг.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. 7 февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения о его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан, 8 февраля, Министерством иностранных дел Азербайджана, в соответствии с требованиями международного законодательства, была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

1258 просмотров


Старости
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской»
Ильхам Алиев поставил точку в вопросе мечети на «Советской» обновлено
Наша погода
Сегодня 15° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 17° / 9°
16 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8175 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Евродепутат вступает в ряды оккупационной армии Карабаха вызов Азербайджану
Еще одного журналиста приговорили к смертной казни
После Казахстана и Киргизия переходит на латинский алфавит
Ученые обнаружили новую планету
Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»
ИГИЛ готовит новые теракты в Турции
Путин созвал Совбез
НАТО дорожит Азербайджаном
Министр Натик Алиев обеспокоен И жалуется послу США
Жена Лапшина: У моего мужа тахикардия Адвокат опровергает
Вагит Алекперов удержал свои бензоколонки в России Признание на встрече с Путиным
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Дональд Трамп: «Между США и Россией все будет отлично»
Минналогов ищет деньги и нарушителей
В Азербайджане христиане начинают богослужения
Духовные лидеры Азербайджана, Армении и России обсудят карабахский вопрос
Манат снова укрепился
AzImport увековечил память героя-разведчика в Гусаре
Пол-Баку остался без газа почти неделю
Евросуд не признал государство виновным в убийстве Эльмара Гусейнова не наш вердикт
Рубль стремительно укрепляется
Министр спорта Беларуси: «Главная задача – не гнаться за Баку»
Азербайджанская армия начинает масштабные учения Десятки тысяч солдат и сотни танков
Суд не удовлетворил жалобу Лапшина
В НАТО не комментируют новый удар по Сирии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться