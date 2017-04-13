Информация о том, что у арестованного блогера Александра Лапшина проблемы с сердцем, не соответствует действительности, сказал сегодня Trend его адвокат Эдуард Чернин.

Адвокат добавил, что встречался с Лапшиным и не получал жалоб о каких-либо проблемах с его самочувствием.

«Сегодня Лапшин был приведен в Бакинский апелляционный суд и участвовал в процессе. Как можно приводить в суд человека, имеющего проблемы с сердцем и самочувствие которого ненормально? Лапшин ничего не говорил о проблемах с самочувствием», - отметил адвокат.

Таким образом, адвокат опроверг слова супруги Лапшина, которая сегодня в фейсбуке написала, что у ее мужа проблемы с сердцем.

«Позавчера Саша мне звонил из санчасти СИЗО, куда его перевели с тахикардией, - пишет жена блогера. - Проблем с сердцем у Саши не было никогда ранее. Теперь есть...»

Эдуард Чернин также отметил, что его подзащитный не жалуется на условия содержания в первом Бакинском СИЗО. «Раз в неделю он проходит медицинское обследование, и если появится необходимость в лечении, ему будет оказана помощь», - отметил он.

Напомним, решением Насиминского районного суда от 7 апреля срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лапшина был продлен на три месяца.

Александр Лапшин - гражданин Израиля, России, Украины, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 и октябре 2012 гг.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. 7 февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения о его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан, 8 февраля, Министерством иностранных дел Азербайджана, в соответствии с требованиями международного законодательства, была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.