По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на территории "Дома охотника" по проспекту Метбуат в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на участке. Компания, осуществляющая строительство на данной территории оштрафована на сумму 130 тыс. манатов. По факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что haqqin.az накануне писал о незаконной вырубке деревьев на проспекте «Метбуат».
* * *
Жители Баку, уже привыкшие, казалосьбы, к незаконной вырубке деревьев в городе, были буквально шокированы тем, что происходило на днях на Ясамале, на территории, называемой в народе «Овчулар».
Экскаваторы с корнем выкорчевывали здоровые зеленые деревья (см. видео).