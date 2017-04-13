Министр энергетики Натик Алиев принял посла США в Азербайджане Роберта Секуту. На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе и работа над проектом «Южный газовый коридор», сообщает АПА.

Н.Алиев проинформировал посла о ходе работ и о сложностях, с которыми столкнулись в Италии при строительстве Трансадриатического газопровода.

Министр выразил беспокойство, что эти проблемы могут помешать своевременному завершению проекта.

Н.Алиев высоко оценил позицию по данному вопросу министра экономического развития Италии Карло Календы.

Роберт Секута заявил, что США следят за реализацией проекта «Южный газовый коридор» и всегда готовы оказать поддержку.