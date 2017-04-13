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НАТО дорожит Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

НАТО собирается усилить работу с Азербайджаном по всем направлениям, отражая все цели плана индивидуального партнерства, сообщил официальный представитель Альянса, подчеркнув, что Азербайджан и НАТО продолжают сотрудничать по ряду различных направлений в рамках программы «Партнерства во имя мира», новый план которой только-только утвержден.

«Основными сферами сотрудничества продолжают оставаться безопасность, оборона, гражданское чрезвычайное планирование, научное сотрудничество и публичная дипломатия. Азербайджан продолжает оставаться надежным партнером миссии НАТО в Афганистане, предоставляя воинские соединения для миссии «Решительной поддержки» и помогая фонду доверия национальной армии Афганистана», - отмечается в сообщении НАТО.

Азербайджан также продолжает консультироваться со странами НАТО по вопросам планирования обороны, военных расходов, материально–технического обеспечения.

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