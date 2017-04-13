Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России положение дел в Сирии, а также перспективы развития российско-американских отношений; речь также шла о вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации в Сирии", — сказал Песков. "В том числе и в этом контексте участники совещания обменялись мнениями по теме текущего состояния и перспектив развития российско-американских отношений", — добавил он.