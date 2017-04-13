ИГИЛ готовит новые теракты в Турции

Турецкие власти задержали в провинции Мерсин на юге страны 12 террористов ИГИЛ по подозрению в организации теракта, сообщает Sabah.

Как сообщил источник газеты в правоохранительных органах, на основе разведданных было установлено, что террористические группировки могут проводить провокационные действия, направленные против безопасного проведения предстоящего в Турции референдума. Также установлено, что ИГИЛ призвало своих боевиков атаковать избирательные участки.

Задержания были проведены в городе Мерсин, а также районах Мут и Тарсус этой провинции. У задержанных были найдены документы и литература, доказывающие их причастность к террористической группировке.