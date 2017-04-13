Мэр Киева Кличко: «Я буду учиться у Гаджибалы Абуталыбова»

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Баку с главой исполнительной власти азербайджанской столицы Гаджибалой Абуталыбовым и заручился поддержкой в подсветке зданий и относительно помощи в установлении самого большого государственного флага в Киеве, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Нам есть чему поучиться в мэрии Баку, - заявил Кличко. - Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительство современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня к вашей площади Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь».

Во встрече также принимал участие главный архитектор Баку. В частности, стороны договорились, что он посетит Киев, чтобы осмотреть здания, которые планирует освещать киевская власть, проконсультировать украинских специалистов и определиться, какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и консультации по установке главного государственного флага.

«Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел, как выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура», – отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил Гаджибалу Абуталыбова за сотрудничество, поддержку и готовность помогать Киеву и Украине.

«Между Украиной и Азербайджаном всегда были честные отношения, мы это ценим. И готовы развивать наше сотрудничество, делиться опытом, способствовать бизнесу, который работает с Украиной», – отметил Гаджибала Абуталыбов.

В Баку Виталий Кличко посетил площадь Национального флага и осмотрел установленный там самый большой государственный флаг Азербайджана. Также мэр Киева прогулялся по старому городу, осмотрел вновь созданные скверы в центре Баку.

Утром мэра Киева принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.